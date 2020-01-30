Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Расширение партнерства компаний Беларуси и КНР стало одной из ключевых тем подписанного Генерального соглашения о сотрудничестве между ОАО "АСБ Беларусбанк", ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Подписи под документом поставили председатель правления "Беларусбанка" Виктор Ананич, глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко и генеральный директор Компании по развитию индустриального парка Янь Ган.

"Сегодня уже 40% резидентов парка обслуживаются в "Беларусбанке". В целях повышения лояльности резидентов, создания максимально комфортных и конкурентных условий обслуживания клиентов на территории парка организовано открытие банковских счетов. Для его резидентов разработаны специальные условия обслуживания", - отметил по итогам подписания документа член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления "Беларусбанка" Виктор Ананич.

Кроме того, проводится работа по введению в банке персональных менеджеров, владеющих китайским языком, для обслуживания резидентов из КНР, что позволит предоставить индивидуальный подход для каждой отдельной компании.

На китайском рынке "Беларусбанк" активно работает уже более 10 лет. Сегодня это единственный белорусский банк, имеющий в Китае постоянное представительство, которое способствует углублению контактов между финансовыми организациями двух государств и финансированию совместных белорусско-китайских инвестиционных проектов. За последние 5 лет банком привлечено несколько китайских линий на общую сумму порядка 2 миллиардов долларов США.

Одним из стратегических направлений развития "Беларусбанка" является наращивание сотрудничества с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". Для предоставления комплекса банковских услуг юридическим и физическим лицам в здании администрации компании в июле 2018 года "Беларусбанк" первым открыл современное банковское отделение. Здесь установлены устройства самообслуживания: инфокиоск и банкомат, в меню которого введены иностранные языки, в том числе китайский. Обслуживание клиентов осуществляет высококвалифицированный персонал.

Как отметил Александр Ярошенко, "Беларусбанк" стал первым финансовым учреждением, с которым у администрации индустриального парка налажено тесное сотрудничество. "Беларусбанк" является крупнейшей финансовой организацией с почти вековой историей, и сегодняшнее соглашение даст сторонам новые возможности для совместного конструктивного партнерства и реализации перспективных проектов", - подчеркнул глава администрации парка "Великий камень".

По мнению генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Гана, подписание трехстороннего соглашения будет способствовать развитию совместных инициатив, а также укрепит сотрудничество между Китаем и Беларусью. "Индустриальный парк строится уже на протяжении 5 лет. За этот период времени его резидентами стали 60 компаний из КНР, Европы, США и других государств. А объем инвестиций по заключенным договорам составил 1 миллиард 460 миллионов долларов США", - отметил Янь Ган.

Совместное партнерство предполагает, в том числе проведение конференций, форумов, семинаров, круглых столов и других значимых мероприятий.

Стороны рассчитывают, что соглашение о сотрудничестве станет еще одной ступенью в развитии белорусско-китайских отношений, позволит эффективно использовать возможности каждой стороны и в итоге вырастить успешный современный бизнес.

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