S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В c негативным прогнозом

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B, изменив прогноз со стабильного на негативный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов Беларуси.

Согласно оценке S&P, негативный прогноз отражает возрастающие риски для финансовой стабильности банковской системы, что обусловлено значительным оттоком депозитов в августе текущего года и повышенным спросом на иностранную валюту. Это может привести к существенному снижению золотовалютных резервов и создать риски исполнения условных обязательств для правительства Беларуси.-0-