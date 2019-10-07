S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В/В", прогноз стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.

Агентство отметило улучшение макроэкономической политики, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции.

Аналитики S&P ожидают, что внешнеэкономические дисбалансы Беларуси не увеличатся, фискальная политика будет оставаться сравнительно сдержанной ближайшие 12 месяцев, правительство сохранит доступ к международным рынкам капитала и возможность получения поддержки от Российской Федерации для рефинансирования платежей по государственному долгу.

По оценкам агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно.-0-