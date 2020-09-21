S&P подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне В с пересмотром прогноза

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "Банк развития Республики Беларусь" на уровне В/В, пересмотрев прогноз по ним со стабильного на негативный вслед за аналогичным действием по суверенным рейтингам Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Эксперты рейтингового агентства отметили тесную корреляцию между платежеспособностью и кредитным качеством Банка развития и суверена.

Ввиду ключевой роли Банка развития в достижении ряда социально значимых задач вероятность поддержки банка со стороны государства, по мнению экспертов S&P, не только является "практически безусловной", но и может быть оказана в более приоритетном порядке, чем другим связанным с сувереном институтам. Аналитики также отметили, что Банк развития в меньшей степени подвержен негативным изменениям внешней среды, с которыми сталкиваются другие игроки белорусского банковского сектора.

Эксперты S&P позитивно восприняли принятие постановления, расширяющего механизмы поддержки Банка развития со стороны Министерства финансов.

Рейтинговый прогноз Банка развития отражает прогноз по суверенным рейтингам Республики Беларусь. Рейтинги банка могут быть пересмотрены в случае изменения оценки кредитоспособности Беларуси.-0-