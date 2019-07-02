S&P подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне "В/В"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка развития на уровне "В/В", прогноз - стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Экспертами рейтингового агентства отмечена неразрывная связь с правительством Беларуси и критически важная роль банка в решении ряда политических и социальных государственных задач, имеющих приоритетное значение для развития белорусской экономики.

Рейтинговый прогноз Банка развития отражает сбалансированность рисков и полностью соответствует прогнозу по суверенным рейтингам Беларуси.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-