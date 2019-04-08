S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
По оценкам агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно. Отмечены улучшение качества золотовалютных резервов страны, географическая и товарная диверсификация экспорта, а также консервативный характер бюджетной политики и ее скоординированность с денежно-кредитной политикой, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции.
Эксперты позитивно оценили наличие у Беларуси доступа к международным рынкам капитала и перспективы привлечения в текущем году кредитных ресурсов от России.-0-
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