Специалистам предприятий нужно активнее участвовать в разработке новых стандартов - Татарицкий

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистам предприятий нужно активнее участвовать в разработке новых стандартов. Такое мнение высказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий во время рабочей поездки в Брест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.Председатель Госстандарта посетил СП ОАО "Брестгазоаппарат", где ознакомился с производственными возможностями предприятия: с процессом изготовления и сборки кранов для газовых плит, работой литейно-механического цеха, а также аккредитованного испытательного центра бытовой техники.Генеральный директор предприятия Виктор Кузьминчук рассказал о ближайших планах по выпуску новой экспортно ориентированной продукции, уделил внимание вопросам организации производственного контроля, что является залогом достижения показателей качества выпускаемых изделий. В 2020 году на этом предприятии было освоено производство газовых плит в соответствии с ГОСТ 33998-2016 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии", в котором заложены требования европейских норм. Этот стандарт решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 года ?86 включен в перечень стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011).Руководитель Госстандарта также посетил УП "Гефест-Техника", на котором осуществляется сборочное производство бытовых газовых, электрических, газоэлектрических плит, встраиваемых духовок и варочных поверхностей.В ходе встреч со специалистами этих предприятий были затронуты вопросы совершенствования требований к энергоэффективности энергопотребляющих устройств и маркировке, в том числе в ЕАЭС.Валентин Татарицкий обратил внимание специалистов на необходимость более активного участия в разработке новых стандартов, содержащих передовые и перспективные требования к продукции, внедрения на производстве современных инструментов системного менеджмента. К слову, СП ОАО "Брестгазоаппарат" получен сертификат на систему менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности по новому стандарту в этой области - СТБ ISO 45001-2020.Также Валентин Татарицкий провел встречу с трудовым коллективом РУП "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификаци" (Брестский ЦСМС), где были рассмотрены результаты работы центра в 2020 году и первом полугодии текущего года. Среди наиболее актуальных на ближайшую перспективу определены мероприятия по реализации обновленного закона "Об обеспечении единства измерений" и программы "Качество 2021-2025", утвержденной на уровне правительства."В нынешних условиях жесткой конкуренции устойчивая деятельность любой организации возможна, если коллектив видит перспективы развития, постоянно работает над повышением уровня компетентности, освоением новых направлений деятельности. При этом в центре внимания должны быть интересы промышленных предприятий региона по повышению качества и конкурентоспособности продукции, так как от этого зависит и экономика региона, и экономика страны", - отметил председатель Госстандарта.Сегодня, 20 августа, председатель комитета проведет личный прием граждан на базе Брестского ЦСМС, а также встретится с коллективами территориальных подразделений Госстандарта: управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, Брестской областной инспекции Госстандарта, инспекции Госстройнадзора и предприятия "Госстройэкспертиза" по Брестской области.-0-