Специалистам предприятий нужно активнее участвовать в разработке новых стандартов - Татарицкий

Фото из архива
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистам предприятий нужно активнее участвовать в разработке новых стандартов. Такое мнение высказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий во время рабочей поездки в Брест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.
Председатель Госстандарта посетил СП ОАО "Брестгазоаппарат", где ознакомился с производственными возможностями предприятия: с процессом изготовления и сборки кранов для газовых плит, работой литейно-механического цеха, а также аккредитованного испытательного центра бытовой техники.
Генеральный директор предприятия Виктор Кузьминчук рассказал о ближайших планах по выпуску новой экспортно ориентированной продукции, уделил внимание вопросам организации производственного контроля, что является залогом достижения показателей качества выпускаемых изделий. В 2020 году на этом предприятии было освоено производство газовых плит в соответствии с ГОСТ 33998-2016 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии", в котором заложены требования европейских норм. Этот стандарт решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 года ?86 включен в перечень стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011).
Руководитель Госстандарта также посетил УП "Гефест-Техника", на котором осуществляется сборочное производство бытовых газовых, электрических, газоэлектрических плит, встраиваемых духовок и варочных поверхностей.
В ходе встреч со специалистами этих предприятий были затронуты вопросы совершенствования требований к энергоэффективности энергопотребляющих устройств и маркировке, в том числе в ЕАЭС.
Валентин Татарицкий обратил внимание специалистов на необходимость более активного участия в разработке новых стандартов, содержащих передовые и перспективные требования к продукции, внедрения на производстве современных инструментов системного менеджмента. К слову, СП ОАО "Брестгазоаппарат" получен сертификат на систему менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности по новому стандарту в этой области - СТБ ISO 45001-2020.
Также Валентин Татарицкий провел встречу с трудовым коллективом РУП "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификаци" (Брестский ЦСМС), где были рассмотрены результаты работы центра в 2020 году и первом полугодии текущего года. Среди наиболее актуальных на ближайшую перспективу определены мероприятия по реализации обновленного закона "Об обеспечении единства измерений" и программы "Качество 2021-2025", утвержденной на уровне правительства.
"В нынешних условиях жесткой конкуренции устойчивая деятельность любой организации возможна, если коллектив видит перспективы развития, постоянно работает над повышением уровня компетентности, освоением новых направлений деятельности. При этом в центре внимания должны быть интересы промышленных предприятий региона по повышению качества и конкурентоспособности продукции, так как от этого зависит и экономика региона, и экономика страны", - отметил председатель Госстандарта.
Сегодня, 20 августа, председатель комитета проведет личный прием граждан на базе Брестского ЦСМС, а также встретится с коллективами территориальных подразделений Госстандарта: управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, Брестской областной инспекции Госстандарта, инспекции Госстройнадзора и предприятия "Госстройэкспертиза" по Брестской области.-0-
Председатель Госстандарта посетил СП ОАО "Брестгазоаппарат", где ознакомился с производственными возможностями предприятия: с процессом изготовления и сборки кранов для газовых плит, работой литейно-механического цеха, а также аккредитованного испытательного центра бытовой техники.
Генеральный директор предприятия Виктор Кузьминчук рассказал о ближайших планах по выпуску новой экспортно ориентированной продукции, уделил внимание вопросам организации производственного контроля, что является залогом достижения показателей качества выпускаемых изделий. В 2020 году на этом предприятии было освоено производство газовых плит в соответствии с ГОСТ 33998-2016 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии", в котором заложены требования европейских норм. Этот стандарт решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 года ?86 включен в перечень стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011).
Руководитель Госстандарта также посетил УП "Гефест-Техника", на котором осуществляется сборочное производство бытовых газовых, электрических, газоэлектрических плит, встраиваемых духовок и варочных поверхностей.
В ходе встреч со специалистами этих предприятий были затронуты вопросы совершенствования требований к энергоэффективности энергопотребляющих устройств и маркировке, в том числе в ЕАЭС.
Валентин Татарицкий обратил внимание специалистов на необходимость более активного участия в разработке новых стандартов, содержащих передовые и перспективные требования к продукции, внедрения на производстве современных инструментов системного менеджмента. К слову, СП ОАО "Брестгазоаппарат" получен сертификат на систему менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности по новому стандарту в этой области - СТБ ISO 45001-2020.
Также Валентин Татарицкий провел встречу с трудовым коллективом РУП "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификаци" (Брестский ЦСМС), где были рассмотрены результаты работы центра в 2020 году и первом полугодии текущего года. Среди наиболее актуальных на ближайшую перспективу определены мероприятия по реализации обновленного закона "Об обеспечении единства измерений" и программы "Качество 2021-2025", утвержденной на уровне правительства.
"В нынешних условиях жесткой конкуренции устойчивая деятельность любой организации возможна, если коллектив видит перспективы развития, постоянно работает над повышением уровня компетентности, освоением новых направлений деятельности. При этом в центре внимания должны быть интересы промышленных предприятий региона по повышению качества и конкурентоспособности продукции, так как от этого зависит и экономика региона, и экономика страны", - отметил председатель Госстандарта.
Сегодня, 20 августа, председатель комитета проведет личный прием граждан на базе Брестского ЦСМС, а также встретится с коллективами территориальных подразделений Госстандарта: управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, Брестской областной инспекции Госстандарта, инспекции Госстройнадзора и предприятия "Госстройэкспертиза" по Брестской области.-0-