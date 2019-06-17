Специалисты "Белгипрозема" изучат опыт немецких коллег в сфере управления земельными ресурсами

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты проектного института "Белгипрозем" по приглашению Общества по управлению и реализации земель (BVVG) с 17 по 21 июня посещают Германию с целью изучения опыта коллег в сферах управления земельными ресурсами, развития геоинформационных технологий, кадастровой оценки сельхозземель, а также территориального планирования, сообщили БЕЛТА в организации.

Программой визита предусмотрены встречи членов белорусской делегации с представителями службы геодезии и геоинформации федеральной земли Саксония-Анхальт, представительства BVVG, Высшего экспертного комитета оценки земельных участков. Стороны обсудят вопросы создания геоинформационных систем и кадастровых данных в ФРГ, предоставления публичного доступа к данным кадастра. Белорусским специалистам будет представлена технология кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, проводимая обществом BVVG.

Также предусмотрено посещение Суда по сельскохозяйственным вопросам при Земельном суде города Штендаль, где специалисты проектного института ознакомятся, в том числе, с порядком урегулирования споров, связанных с землепользованием. Руководители департаментов по вопросам сельского хозяйства и землеустройства региона Альтмарк представят структуру управления землеустройством, системами контроля за использованием земель, платежей за землю, процедурой консолидации земель.

Немецкие специалисты поделятся опытом исследований влияния мелиоративных мероприятий на вымывание веществ из почв в водные источники на примере участка в Люкштедте, расскажут о пилотном проекте по созданию цифрового кадастра мелиорации в Саксонии-Анхальт на основе существующих карт аграрных предприятий.

По итогам визита будут определены направления дальнейшего сотрудничества между BVVG и "Белгипроземом".-0-