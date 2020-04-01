Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время очередного заседания в пресс-центре БЕЛТА проекта "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски" специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь. Они продолжаются, хотя не без логистических сбоев из-за пандемии COVID-19, сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

МАРТ ведет мониторинг товаропотоков. "Определенные сбои в поставках наблюдаются, но это, на наш взгляд, обусловлено в том числе объективными факторами. Нельзя сказать, что сырья нет вообще или оно не поступает в страну. Присутствуют объективные логистические сбои, где-то возможны задержки поставки, но в целом товар в рамках оптового звена поступает в республику", - рассказал Михаил Жигало.

Генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак сказал, что европейские страны отгрузку сырья приостановили. По другим направлениям задержки возникают из-за карантинных мероприятий на границе. По приезде, например, в Турцию дальнобойщик на две недели отправляется в карантин. "Если раньше сырье из Средней Азии доходило в течение недели - 10 дней, то сегодня нужно не менее месяца. Это дополнительный вызов в части обеспечения базовым сырьем", - констатировал руководитель БПХО. На предприятии готовятся к определенным трудностям, которые предстоит минимизировать.

Детальный анализ товаропотока через белорусскую границу еще не проводился. Пока сложно привести конкретные цифры, как на нем отразились меры, принятые странами-соседями из-за пандемии коронавируса.

Заместитель начальника главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Шашков напомнил, что движение физических лиц закрыто, для большегрузов такого запрета нет. Он подчеркнул, что белорусская таможня в этих условиях делает все максимально возможное. В первоочередном порядке оформляются фуры с медицинскими товарами.-0-

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Предприятия легпрома предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с COVID-19 Генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак не исключил, что в складывающихся условиях у белорусских производителей появится больше возможностей, чтобы занять новые ниши.

"Беллегпром": медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка На выпуск медицинских масок переориентирована часть предприятий концерна. Производство постепенно наращивается и сейчас достигает примерно 300 тыс. изделий в сутки.

Секонд-хендам в Беларуси разрешат торговать только поношенной одеждой "Если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры тогда продавайте товары, бывшие в употреблении, а не стоковую одежду. Если это стандартный магазин, то соответственно там может реализовываться и сток", - пояснил представитель МАРТ.