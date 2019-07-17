Специалисты Россельхознадзора посещают 11 белорусских предприятий по выращиванию яблок

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору находятся в Беларуси для оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости их поставок в Россию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Российские специалисты пробудут в Беларуси до 20 июля. За это время они проведут оценку производственных мощностей одиннадцати предприятий Брестской, Витебской и Гродненской областей, которые занимаются производством яблок.

Как отмечается, эти мероприятия проводятся по просьбе руководства Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. По итогам визита Россельхознадзор примет решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок в Россию.-0-