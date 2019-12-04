Специалисты Всемирного банка проведут анализ сельскохозяйственного сектора Беларуси

Во время встречи. Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча с представителями Всемирного банка состоялась в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под руководством заместителя министра Аллы Ломакиной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Специалисты Всемирного банка прибыли в Беларусь с технической миссией для предварительного определения объема аналитической работы в сельскохозяйственном секторе. Это необходимо для реализации подписанного в 2017 году соглашения между Европейским союзом и Всемирным банком о создании трастового фонда по поддержке правительства Беларуси.

Запланирован анализ ситуации в сельском хозяйстве, определение его вклада в экспорт и экономический рост Беларуси, а также его влияния на уровень жизни в сельских регионах страны.

С тех пор как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, организация предоставила стране кредитные ресурсы на сумму $1,9 млрд. Кроме того, на различные программы было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,7 млн.-0-