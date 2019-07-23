Специализированные мостовые службы будут созданы в каждой области Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мостовые службы появятся в каждой области Беларуси до конца текущего года. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк, сообщает БЕЛТА.

"Есть задача - выделить целевое финансирование, а также создать подразделения, которые будут управлять этими средствами и эффективно использовать их. Такие службы не будут заниматься реконструкцией и капитальным ремонтом, а лишь своевременным текущим ремонтом и содержанием сооружений. До конца года все владельцы республиканских дорог должны создать такие службы", - сказал Николай Чернюк. Он отметил, что на данный момент мостовые службы имеются лишь в двух областных центрах - Бресте и Минске.

Что касается целевого финансирования, то в стране сейчас нет нормативов денежных средств на ремонт и содержание мостов. Из республиканского бюджета выделяют деньги на содержание и ремонт автодорог в целом, а Минтранс потом устанавливает объемы работ и стоимость по каждому сооружению. При этом потребность средств определяется владельцами дорог.

Со следующего года появятся фиксированные нормативы отчислений. "У нас есть владелец автодороги: исходя из структуры его парка мостов (их количества, протяженности, сроков ремонта) будет заложена фиксированная сумма денег, которую он должен будет направить в этом году только на конкретные мостовые сооружения. Кроме того, установят технические требования для обеспечения количества и срока выполнения работ", - пояснил замначальника главного управления.

По его словам, чтобы рассчитать нужную сумму, необходим базовый норматив на содержание одного погонного метра мостового сооружения. Его разработку поручили отраслевому институту Минтранса - "Белдорцентру". Сделать это нужно до 1 сентября. Кроме того, "Белдорцентр" до конца года разработает нормативный документ, который четко регламентирует структуру и функционирование мостовых служб, а также отраслевых научных институтов.

В интервью отмечается, что изменения ждут и владельцев мостов. По крайней мере, тех, что находятся в ведении Минтранса. Ведомство заключает с ними договор на содержание автомобильных дорог и сооружений на год. Со следующего года начнет заключать договоры и на текущий ремонт. В документе будут четко прописаны все работы, которые владелец дороги обязан выполнить. Планируется перейти на пятилетние договоры. Это уже будет документ, рассчитанный на перспективу. Обязать исполкомы заключать такие же документы с владельцами местных дорог ведомство не вправе, для них такая мера будет рекомендательной.

Также со следующего года ужесточат систему пропуска тяжелых транспортных средств - с 1 января 2020 года вступает в силу указ № 239. Минтранс сейчас работает над пересмотром своей нормативной базы.-0-