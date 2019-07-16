Спор хозяйствующих субъектов Беларуси и РФ впервые урегулирован с помощью новой процедуры

16 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) впервые применила процедуру предварительного урегулирования спора в деле по признакам недобросовестной конкуренции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Такая возможность появилась благодаря изменениям, которые Совет ЕЭК внес в порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках", - пояснили в ЕЭК.

В августе 2018 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси направило в ЕЭК материалы по заявлению российской компании о возможных признаках недобросовестной конкуренции, запрещенной в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе. "Согласно заявлению российская компания, решив воспользоваться выгодой работы на трансграничном рынке, обнаружила, что на территории Беларуси уже работает компания, которая зарегистрировала товарный знак, сходный до степени смешения с ее знаком, - отметили в ЕЭК. - Причем последняя даже успела продать в Беларуси франшизу. По существу, обе компании являлись законными правообладателями товарных знаков на территории своих государств и имели соответствующие документы о регистрации. Однако российская компания зарегистрировала свой знак гораздо раньше".

По инициативе ЕЭК, участники спора заключили договор уступки исключительного права на товарный знак на территории Беларуси, а также после внесения соответствующих изменений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Беларуси заключили лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарного знака на территории страны. Меры по устранению последствий недобросовестной конкуренции комиссия согласовала как с белорусской и российской компаниями, так и с антимонопольными органами государств ЕАЭС.

"Поскольку все предусмотренные предложением меры реализованы в полном объеме, дальнейшее рассмотрение заявления прекращено и возвращено в связи с его отзывом, - добавил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулирования ЕЭК Серик Жумангарин. - ЕЭК впервые применила инструмент "мягкого права" - пресечение нарушений общих правил конкуренции без осуществления карательной функции, то есть без наказания для должностных и юридических лиц, ограничивших конкуренцию на трансграничных рынках".-0-