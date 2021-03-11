Спрос на белорусскую пилопродукцию в КНР будет расти - гендиректор китайской компании

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на белорусскую пилопродукцию в Китае будет расти. Такое мнение высказал генеральный директор китайской компании Taomu Co. Ltd Линь Суянь во время телемоста по вопросам экспорта продукции деревообработки, организованного Белорусской универсальной товарной биржей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По словам Линь Суяня, сейчас китайский рынок ускоренными темпами восстанавливается от последствий пандемии, что сопровождается значительным увеличением потребления импортной древесины, в том числе белорусской. "Мы ожидаем дальнейший рост спроса на производимые в Беларуси пиломатериалы, поэтому в наших ближайших планах - увеличить объемы закупок этой продукции на биржевых торгах. Для нас важно, что биржевая площадка позволяет покупать древесину практически в неограниченном количестве сразу у нескольких поставщиков, и мы всегда можем сформировать нужную нам партию. При этом мы существенно экономим время, ведь чтобы загрузить пиломатериалами 40 вагонов, нам потребовалась бы не одна неделя на поиск потенциальных продавцов и переговоры с ними. На бирже мы приобрели этот объем менее чем за два часа", - заявил китайский бизнесмен.

Руководитель Taomu Co. Ltd также положительно оценил реализованный на БУТБ механизм сопровождения биржевых сделок, отметив, что за все время работы на бирже его компания ни разу не столкнулась с какими-либо проблемами.

"Покупая пиломатериалы на БУТБ, мы минимизируем свои коммерческие риски. Биржа строго контролирует исполнение обязательств по сделкам, поэтому мы всегда уверены, что получим товар надлежащего качества и в оговоренные сроки. Естественно, при торговле вне биржи никто таких гарантий не предоставит. Именно по этой причине для выхода на белорусский рынок мы выбрали биржевую площадку", - подчеркнул Линь Суянь.

Taomu Co. Ltd - крупный импортер пиломатериалов, с декабря 2020 года активно участвует в торгах на белорусской биржевой площадке.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-