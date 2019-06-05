Спрос на белорусскую сельхозтехнику в Кении постоянно растет

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кении постоянно растет спрос на белорусскую сельскохозяйственную технику. Об этом заявил советник по вопросам торгово-экономического сотрудничества посольства Беларуси в Кении Роман Козырь сегодня на семинаре Road Show по подготовке к выставке FoodAgro, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спрос со стороны кенийцев на трактора и другую технику постоянно растет, потому что сельское хозяйство - это основной сектор для Кении (как и для многих стран Африки). Кроме того, в декабре 2017 года было объявлено о запуске новой программы планового экономического развития страны до 2022 года. Основной акцент - на развитии национального производства, формировании всеобщего медицинского страхования, строительстве доступного жилья и обеспечении продовольственной безопасности. Так что можно ожидать увеличения спроса на наши сельхозоборудование, удобрения, химические средства защиты растений", - отметил Роман Козырь.

Что касается сборки техники на территории самой Кении, то в этом направлении уже работают. "Кения является сборочной площадкой для многих производителей. Здесь собирают и седельные тягачи, и трактора, и легковые автомобили. Компания, которая является официальным дилером Volkswagen и Chevrolet в Кении, на своих площадях собирает три модели автомобилей марки Volkswagen и хочет расширить номенклатуру за счет наших тракторов", - рассказал советник.

Перспективно и развитие мясо-молочного производства на территории африканской страны. По словам Романа Козыря, ассортимент такой продукции в Кении неширокий, поэтому здесь с интересом реагируют на предложения о создании мясо-молочных комплексов, птицекомплексов, линий по переработке мяса, по производству сыров. "В этом плане предстоящая выставка FoodAgro может стать отправной точкой сотрудничества и помочь популяризировать наши изделия", - заключил он.

Международная выставка продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет 1-3 августа в столице Кении Найроби, - это составная часть крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). В этом году выставка будет проходить в 22-й раз. Беларусь впервые станет участницей мероприятия.-0-