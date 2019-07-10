Спрос на облигации "Евроторга" в России превысил предложение более чем в 2,5 раза

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Евроторг" успешно завершила размещение пятилетних бондов на сумму 5 млрд российских рублей на Московской бирже. Спрос на ценные бумаги белорусского ретейлера значительно превысил предложение: от инвесторов поступило более 500 заявок на сумму свыше 13 млрд рублей, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

Сделка была закрыта 9 июля. Размещение облигаций "Евроторга" стало первым за 10 лет выходом отечественного эмитента на российский долговой рынок. Эксперты считают, что успешный результат может оказать положительное влияние на планирующееся в июле размещение суверенных облигаций Беларуси. Тем более что интерес к бондам высок на вторичном рынке - 10 июля на Московской бирже они торгуются с премией.

"Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря открытию российского рынка. Настраиваемся на системную работу на российском рынке капитала и рассматриваем данную сделку только как первый шаг. Надеемся, наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем", - отмечает генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков.

Представители министерства финансов Беларуси пристально следили за размещением корпоративного белорусского эмитента на российском рынке и оказывали содействие, участвуя во встречах с инвесторами.

Как подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, интерес к бондам белорусского ретейлера проявили не только российские инвесторы: впервые за долгое время в первичном размещении поучаствовали западные фонды. Кроме того, отмечен высокий спрос со стороны физических лиц.

Широкий пул инвесторов удалось привлечь благодаря высокому кредитному рейтингу: в мае этого года российское агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило ожидаемому выпуску облигаций предварительный рейтинг на уровне "ruA-", прогноз "стабильный", а "Евроторгу" - кредитный рейтинг эмитента на уровне "byA+", прогноз "стабильный". Белорусский ретейлер стал первой зарубежной компанией, получившей российский кредитный рейтинг.

По словам Андрея Зубкова, выпуск облигаций в российских рублях позволит компании продолжить улучшение структуры финансирования. "В результате компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля", - отметил он.

С учетом размещения в 2017 году евробондов на сумму $350 млн можно также говорить о дальнейшей диверсификации источников долгового финансирования компании.

Облигации были выпущены специализированной компанией ООО "Ритейл Бел Финанс" (Россия). Организаторами выпуска стали "БКС Глобал Маркетс", Газпромбанк, Московский кредитный банк, группа компаний "РЕГИОН" и "Ренессанс Капитал".

ООО "Евроторг" является крупнейшим ретейлером Беларуси и занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Компания управляет 930 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном и дрогери сегментах, а также развивает два крупных интернет-сервиса по доставке продуктов питания.-0-