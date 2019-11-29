Спрос на расчеты в нацвалютах между странами ЕАЭС растет - Бельянинов

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Спрос на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС через клиринговую систему Евразийского банка развития растет. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, открывая сегодня XIV Международную конференцию "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем странам-акционерам и другим странам эту услугу (расчетно-клиринговое обслуживание в национальных валютах. - Прим. БЕЛТА), и это находит живой отклик, - отметил Андрей Бельянинов. - Эти расчеты пошли".

"Эксперты нас уверяли - не надо навязывать расчеты в национальных валютах, бизнес сам определится, какие расчеты выбрать, но 2019 год прошел под лозунгом расчетов в нацвалютах", - обратил внимание глава ЕАБР.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-