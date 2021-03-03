Среди продуктов питания в ЕАЭС за год больше всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Среди продуктов питания в Евразийском экономическом союзе с января 2020 года по январь 2021-го больше всего возросли цены на сахар, картофель и подсолнечное масло. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Если же сравнить цены в январе этого года с январем 2020 года, то в целом по союзу больше всего подорожали сахар (на 56,9%), картофель (на 33,5%) и подсолнечное масло (на 29,5%), в то время как цены на алкоголь, молоко и соль серьезно не изменились - рост на 3,8%, 4% и 4,2%", - написала Ия Малкина.

Рост потребительских цен на товары и услуги в целом по ЕАЭС в январе текущего года по сравнению с декабрем 2020 года составил 0,7%. "Интересно посмотреть, как именно потребительские товары выросли в цене, - отметила представитель ЕЭК. - В Армении серьезно выросли цены на картофель (на 12,2%) и свежие овощи (на 30,1%), а вот на рыбу цена упала - на 0,1%. Почти прежними остались цены на кондитерские изделия - рост на 0,1%. В Беларуси также выросла цена на картофель (на 8,6%), подорожали и табачные изделия - на 5,4%. Почти без изменений - на хлеб и макаронные изделия - рост на 0,2%".

В Казахстане в январе подорожали свежие овощи на 7,8%, цена на соль упала на 0,2%. "В Кыргызстане зафиксирован серьезный рост цен на картофель в январе по отношению к декабрю прошлого года - почти в 1,5 раза, а также на яйца - на 11%. Упала цена на соль - на 0,1%. В России подорожали овощи (7,9%) и картофель (7,1%). А вот яйца и сахар упали в цене - на 0,3% и 1,6% соответственно", - проинформировала Ия Малкина.-0-