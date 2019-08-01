Средняя стоимость квадратного метра жилья в I полугодии составила Br1053, с господдержкой - Br880

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по Беларуси за январь-июнь 2019 года составила Br1053, с использованием государственной поддержки - Br880. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превышает среднюю заработную плату", - отметил Александр Авраменко.

В январе-июне в Беларуси построено 1 705 013 кв.м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 635 741 кв.м, в том числе 439 052 кв.м для строящихся с господдержкой. Для многодетных семей построено 3049 квартир.

За 6 месяцев в стране построено 465 квартир социального пользования (23 838 кв.м). Введено в эксплуатацию 714 арендных квартир (41 005 кв.м).

По данным на 26 июля, с начала текущего года сумма открытых кредитных линий по указу от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" составила Br421011,26 тыс. В 2019 году нужно ввести в эксплуатацию 304 дома, строящихся по указу №240.

Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. Для многодетных семей в 2019 году построят 960 тыс. кв.м жилья.-0-