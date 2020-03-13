Средняя зарплата на предприятиях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7%

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднемесячная заработная плата в организациях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7% по сравнению с 2018-м. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

На заседании совета концерна обсуждались итоги работы организаций, входящих в его состав, за 2019 год и задачи по выполнению ключевых показателей эффективности. По словам заместителя председателя "Белгоспищепрома" Марины Михальцевич, в 2019 году предприятия концерна выполнили такие показатели, как рентабельность продаж в промышленности, экспорт товаров в КНР и ЕС, экономия светлых нефтепродуктов.

На совете концерна обсудили также работу с обращениями граждан и юридических лиц.-0-