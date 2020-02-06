Средняя зарплата по организациям Минпрома в 2019 году выросла на 9,1%

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата по организациям Министерства промышленности в 2019 году выросла на 9,1%, сообщил сегодня журналистам министр промышленности Павел Утюпин перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом по системе Минпрома уровень средней заработной платы вырос на 9,1% за 2019 год. Зарплата в среднем составляет порядка Br1115", - сказал Павел Утюпин.

Министерство также уделяет большое внимание импортозамещению. Например, такую функцию выполняет новый завод по производству стальных бесшовных баллонов ООО "Цилиндерс-Бел" в Орше, есть перспективы и для экспорта. Еще один импортозамещающий проект в Орше - предприятие по выпуску рукавов высокого давления СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел", созданное совместно с итальянской компанией Manuli Rubber Industries s.p.a.

"Что касается проблемных активов, здесь работа идет в нескольких направлениях. Вхождение в холдинги Оршанского инструментального завода и Завода приборов автоматического контроля позволило загрузить эти предприятия. Там произошло увеличение производства в разы. Это сразу отразилось на заработной плате. Еще одно направление - создание новых продуктов. На Заводе приборов автоматического контроля совместно с НАН создали станцию обезжелезивания. Там сейчас собирают пять образцов, чтобы на тендеры предоставлялся готовый продукт. Важна также реструктуризация задолженности, работа с банками", - отметил министр.

Что касается ОАО "Брестский электроламповый завод", там меняется специфика производства, предприятие переходит на светодиодную продукцию.-0-