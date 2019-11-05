Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162 - Румас

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"По заработной плате для реального сектора сохраняется обязательное требование по увязке темпов роста зарплаты и производительности труда. В целом по экономике средняя заработная плата в 2020 году составит Br1162", - отметил Сергей Румас.

Основное внимание правительство сосредоточит на предприятиях, где уровень средней зарплаты Br500-600. В бюджетной сфере запланирована среднегодовая зарплата на уровне 80% от средней по стране. По пенсиям также будут придерживаться соотношения 40% к средней зарплате. "Деньги в бюджете на эти цели предусмотрены", - добавил глава правительства.

В 2020 году за счет всех источников финансирования будет построено 4 млн кв.м жилья, из которых не менее 1,2 млн кв.м - с господдержкой. Для многодетных семей планируется сдать в эксплуатацию более 12 тыс. квартир.-0-

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921 Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в номинальном выражении увеличится с Br843 до Br921. Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в 2020 году потребуется около Br15 млрд.