Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила Br1675,3

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре прошлого года составила Br1675,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В ноябре средняя заработная плата работников составляла Br1476,3, в октябре - Br1478,9.

Следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов лидирует столица: средняя зарплата минчан в декабре была Br2404,1 (темп роста реальной зарплаты к декабрю 2020 года - 100,5%). В Минской области она составила Br1711,9 (108,3%), Гомельской - Br1475,8 (106,1%), Брестской - Br1459,5 (102,9%), Гродненской - Br1423,1 (101,4%), Витебской - Br1354 (101,5%) и Могилевской - Br1286,8 (99,5%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с 2020 годом возросла на 4,4%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br6435,5), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br5890,9), производство химических продуктов (Br3526), финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (Br3197,2), горнодобывающая промышленность (Br3179,3), деятельность пассажирского (Br3066) и грузового воздушного транспорта (Br2444,2), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2998,2), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2920,1), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2721,4), геодезическая и картографическая деятельность (Br2863,1).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br810,6), сферы творческой деятельности и развлечений (Br970,4), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br913,3), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br879,3).-0-