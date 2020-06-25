Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет - Минфин

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные средства от размещения двух выпусков евробондов на общую сумму $1,25 млрд поступили в бюджет 24 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

По информации Минфина, эмитированы облигации на $500 млн на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875%, они размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости. Эмитированы также облигации на $750 млн на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых, они размещены по цене 100% от номинальной стоимости.

Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.

Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций была сформирована 17 июня. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила $4,8 млрд.

"Значительный спрос с четырехкратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси", - отметили в Минфине.

Основные инвесторы - из США и Великобритании.

Порядка 97% еврооблигаций приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.-0-