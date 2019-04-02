Срок доступности седьмого транша кредита ЕФСР для Беларуси продлен до 30 июня

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок доступности последнего, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн продлен для Беларуси до 30 июня 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

"Белорусская сторона запрашивала продление срока доступности седьмого транша кредита. Это технический момент, поскольку ранее период доступности средств заканчивался 31 марта, но до этой даты транш не был выделен", - уточнили в Минфине.

Ранее в Минфине сообщали, что Беларусь выполнила все условия для получения седьмого транша кредита.

Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-