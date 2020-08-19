Срок санации предприятия "Белавтозапчасть" продлен до 10 апреля 2021 года

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ОДО "Белавтозапчасть" продлен до 10 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 августа 2020 года №485, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совет Министров согласовал ходатайство Минского облисполкома о продлении до этой даты срока санации ОДО "Белавтозапчасть". Предприятие в процедуре санации с 2017 года.

Компания "Белавтозапчасть" основана в 2000 году. Специализируется на производстве гидроцилиндров для белорусской и зарубежной техники.-0-