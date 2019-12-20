Сроки модернизации "Нафтана" должны быть выдержаны - Кочанова

20 декабря, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сроки модернизации ОАО "Нафтан" должны быть выдержаны, заявила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Сегодня прошло заседание наблюдательного совета предприятия. В нем приняла участие Наталья Кочанова, которая является председателем набсовета завода. Во время встречи были рассмотрены вопросы развития "Нафтана". Затронули и тему реализации проектов по его модернизации. "Это очень важно. Совсем недавно у Президента было совещание по инвестиционным проектам. Модернизация завода "Нафтан" - один из серьезных инвестпроектов, и те сроки, которые были установлены во время посещения завода Александром Лукашенко, должны быть выдержаны", - подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее словам, по итогам работы за девять месяцев и в третьем квартале предприятие выполнило прогнозные показатели. "Как будет складываться следующий год для завода, будет зависеть от договоренностей, достигнутых в переговорах с российскими коллегами. Надеюсь, все будет благополучно, ведь "Нафтан" - важное предприятие для экономики страны и города", - добавила Наталья Кочанова.-0-