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Экономика
27 мая 2020, 15:04

Сроки перехода на стандарты на системы менеджмента безопасности труда и пищевых продуктов продлены

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки перехода организаций на новые версии стандартов на системы менеджмента в области безопасности труда и пищевых продуктов продлены из-за COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В Беларуси, как и в других странах мира, они продлены на полгода: до 30 сентября 2021 года - для систем менеджмента здоровья и безопасности профессиональной деятельности (ISO 45001:2018) и до 29 декабря 2021 года - для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO 22000:2018).

Ранее Международный форум по аккредитации (IAF) установил сроки перехода компаний на новые требования до 12 марта и 29 июня 2021 года, то есть по истечении трех лет с момента опубликования новых версий соответствующих международных стандартов. "Внесение корректив обусловлено эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с COVID-19", - пояснили в Госстандарте.

В Беларуси госстандарты СТБ ISO 45001-2020 и СТБ ISO 22000-2020, идентичные новым версиям международных аналогов, введены в действие с 1 мая текущего года. Их ключевым отличием от предыдущих версий является концентрация на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте или непосредственно при производстве (на операционном уровне), но и с управленческими рисками (бизнес-риски).

В Госстандарте обратили также внимание, что действие предыдущих версий госстандартов СТБ 18001-2009 и СТБ ИСО 22000-2006 также продлено до 30 сентября и до 29 декабря 2021 года соответственно. После этих дат сертификаты на системы менеджмента, выданные на соответствие данным стандартам, будут считаться недействительными.

"Процесс перехода отечественных организаций на новые требования будет постепенным, во время плановых работ по проведению периодических оценок и сертификации. Поэтому тем компаниям, которые желают быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках, рекомендуется спланировать свои действия, провести анализ и актуализацию действующих систем менеджмента, обучение персонала, внутренние аудиты. В этой работе они могут рассчитывать на консультационно-методическую помощь институтов и региональных центров по стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта", - отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что внедрение и сертификация данных систем - добровольное желание компании, их наличие все чаще становится обязательным условием для заключения контрактов, участия в тендерах и крупных проектах. Например, во время проведения II Европейских игр в Минске одним из обязательных условий поставки продовольствия для питания спортсменов являлось наличие сертифицированных систем по ISO 22000.

По данным Госстандарта, в Беларуси сертифицировано около 1,5 тыс. систем управления охраной труда по СТБ 18001-2009 и более 70 систем менеджмента безопасности пищевых продуктов по СТБ ИСО 22000-2006.-0-

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