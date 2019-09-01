Сроки подключения ИП к системе контроля кассового оборудования перенесут

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к системе контроля кассового оборудования (СККО) будут перенесены. Сейчас готовится соответствующий проект постановления Совета Министров и Национального банка, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
Предполагается увеличение сроков возможности использования кассового оборудования без установки средств контроля налоговых органов (СКНО) в случае заключения индивидуальными предпринимателями с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" (РУП ИИЦ) договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО.
Изменения в законодательство готовятся с учетом предложений Совета по развитию предпринимательства и Бизнес-союза предпринимателей и юридических лиц "Конструктивный диалог".
Налоговым органам дано поручение до рассмотрения проекта постановления не проводить контрольные мероприятия по этому вопросу.
"Планируемые изменения позволят ИП принять решение по замене кассового оборудования с учетом появления в Беларуси альтернативного решения - программных касс", - отметили в МНС.
Как сообщалось, ранее установленные сроки предполагали, что ИП в городах областного подчинения и Минске обеспечат подключение кассового оборудования к СККО с 1 сентября, в городах районного подчинения - с 1 октября, с 1 ноября - на всей территории Беларуси.-0-