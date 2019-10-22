22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США продлили приостановку санкций против девяти белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу президента США №13405. Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и его американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот" и его филиал, "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".

Это решение будет действовать в течение полутора лет - до 26 апреля 2021 года.-0-