США возглавили список крупнейших покупателей казеина на БУТБ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США возглавили список крупнейших покупателей казеина на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам семи месяцев текущего года экспорт казеина через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос почти в 2,5 раза к показателю аналогичного периода 2019-го, достигнув $2,1 млн. Более половины от этой суммы обеспечили компании из США, использующие белорусский пищевой и технический казеин для производства спортивного питания, красок, клея, пластмасс. По сравнению с январем - июлем прошлого года поставки казеина на американский рынок увеличились в 2,2 раза", - рассказал Роман Янив.

Помимо США, в тройку крупнейших покупателей белорусского казеина (преимущественно технического) вошли Германия и Польша с суммой сделок $0,6 млн и $0,3 млн соответственно.

Примечательно, что активные закупки казеина иностранными компаниями начались лишь в середине мая 2020 года. До этого в течение примерно пяти месяцев сделки по этой товарной позиции практически не совершались. "Наметившийся три месяца назад восходящий тренд обусловлен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, прежде всего в США. Дефицит казеина, сложившийся в связи падением объемов производства в основных странах-экспортерах, подогрел спрос на продукцию отечественных молокоперерабатывающих предприятий и поспособствовал росту биржевых котировок на БУТБ", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная ее функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 августа на БУТБ аккредитованы 22 компании из США. В 2020 году они закупали на биржевых торгах пиломатериалы, казеин и лом черных и цветных металлов.-0-