Стабилизация курсов нацвалют, нейтрализация спекулятивных атак - ЕЭК предлагает меры для обеспечения стабильности в ЕАЭС

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предлагает рассмотреть меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Распространение коронавируса COVID-19 вызвало нарушение глобальных цепочек поставок, нестабильность на финансовых рынках, оказало негативное влияние на ключевые сектора экономики, - констатировали в ЕЭК. - Прогнозы развития экономической ситуации, связанной с пандемией, показывают, что в 2020 году международная торговля может сократиться от 15% до 35%".

Сохранение жестких мер социального дистанцирования обходится для экономик большинства стран мира в среднем в 2% ВВП ежемесячно, наблюдается резкое падение экономической активности в Евросоюзе, замедление роста экономики в Китае, на которые приходится основная часть внешней торговли стран ЕАЭС. Цены на сырьевые товары могут продолжительное время оставаться на низком уровне из-за падения спроса.

"Государства ЕАЭС приняли и реализуют срочные временные антикризисные и стабилизационные меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии, – отметили в ЕЭК. - Дополнительно предлагается рассмотреть меры в области макроэкономической и денежно-кредитной политики, применяемые странами в период кризиса. К ним относятся: стабилизация обменных курсов национальных валют, нейтрализация спекулятивных атак, защита финансового рынка от угроз дестабилизации, обеспечение безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС".

В ЕЭК также полагают, что негативные тенденции в экономиках стран союза могут быть компенсированы расширением взаимной торговли, наращиванием экономического сотрудничества со странами Шанхайской организации сотрудничества, активизацией сопряжения ЕАЭС и проекта "Пояс и путь". "Первоочередной задачей является принятие стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, незамедлительная реализация предусмотренных в них мер", - подчеркнули в комиссии.-0-