Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом

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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B, прогноз "стабильный". Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА. Аналитики S&P отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, жесткую фискальную политику, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов. Это позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в течение следующих 12 месяцев в полном объеме. "По оценкам агентства, экономический рост в Беларуси в 2020 году в реальном выражении сократится на 2%. Это обусловлено ограничением доступа на рынки коммерческих облигаций, ухудшением условий внешней торговли, слабыми показателями внутреннего потребления в связи с неблагоприятным воздействием пандемии СOVID-19", - отметили в Минфине.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!