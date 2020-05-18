Стандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стандартные образцы (СО) содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси в 2020 году, сообщил директор Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Валерий Гуревич во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА.

"Основным изготовителем стандартных образцов для сферы законодательной метрологии является Белорусский государственный институт метрологии. Институт обеспечивает производство поверочных газовых смесей, стандартных образцов удельной активности радионуклидов и др. В текущем году запланировано создание стандартных образцов содержания влаги в зерне и зернопродуктах и белизны муки", - рассказал Валерий Гуревич.

Валерий Гуревич

Есть и совместные разработки БелГИМ с другими организациями. Так, ранее вместе с РУП "Областная лаборатория по определению качественных показателей молока" был изготовлен стандартный образец показателей качества молока.

Недавно Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ подписано соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Как пояснил Валерий Гуревич, взаимное признание СО позволяет беспрепятственно применять межгосударственные стандартные образцы в различных сферах.-0-

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