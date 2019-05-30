Starka Reserve признана "Лучшим товаром" страны

Лауреатом премии "Лучшие товары Республики Беларусь" стал крепкий напиток "Старка. Резерв", производимый ЗАО "Минский завод виноградных вин". Награду конкурса, который проводится Госстандартом совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом, получил продукт, произведенный по старинным белорусским рецептам, и обладающий большим экспортным потенциалом.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится с 2002 года и определяет лучшие товары, которые известны не только внутри страны, но и за ее пределами. Так, в числе лауреатов премии регулярно можно встретить ведущие торговые марки, ставшие символами Беларуси.

"Старка. Резерв" воссоздавалась на основе рецепта 1858 года, а вообще на белорусских землях этот крепкий напиток известен с XV века. Название он получил от прилагательного "старый" – ржаной спирт двойной дистилляции для "Старки" выдерживался, то есть "состаривался", в дубовых бочках с добавлением яблоневых и грушевых листьев. Во времена СССР "Старка" на территории Беларуси не производилась, напиток был незаслуженно забыт. В октябре 2017 года Минский завод виноградных вин выпустил в крафтовом оформлении легендарный крепкий алкогольный напиток "Старка. Резерв" – как символ возрождения национальных продуктов. "Старка" сразу завоевала популярность у покупателей. На этикетке и колпаке изображен замок – "Старка" всегда была гордостью гостеприимных хозяев и хранилась для особых случаев под надежным замком.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий убежден, что успех товара на рынке обеспечивается целым комплексом факторов, и каждое слагаемое важно. На международных рынках мало предлагать качественный товар – важно, чтобы он был оригинальным, с национальным характером, отличным от других. "Старка. Резерв" – подлинно белорусский напиток, которым заинтересовались и за рубежом", – отметил руководитель предприятия.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий

Продукт пользуется успехом на зарубежных рынках. Так, за первые четыре месяца 2019 года на экспорт поставлено "Старки" больше, чем за весь предыдущий год. Экспорт напитка сейчас осуществляется в Казахстан, Латвию, Литву, Азербайджан, Великобританию и Израиль.

В целом за четыре месяца текущего года "Минский завод виноградных вин" отгрузил на экспорт продукции на сумму более 2,5 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года был отгружено продукции на сумму около 1,5 млн долларов. Таким образом, рост экспорта для предприятия составил в денежном выражении 166%. "Развитие экспортного направления является одним из приоритетных для нашего предприятия. Мы производим конкурентный товар и успешно продвигаем его на внешних рынках. Качество ликеро-водочной продукции, уникальность ее свойств и грамотная стратегия маркетинга позволили продавать наши напитки в 24 странах мира, и мы будем продолжать расширение географии и наращивание объемов экспортных поставок", – отметил Иван Троцкий.

СПРАВОЧНО

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте – ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках – спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси .

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