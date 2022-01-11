Стародорожский лесхоз запустил производство биотоплива из древесных отходов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Стародорожского опытного лесхоза открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполняющий обязанности директора, главный лесничий лесхоза Сергей Артемчик.

На возведение объекта ушло около года. Его построили рядом с линией сортировки и цехом деревообработки, что позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. "Открытие данного цеха на территории лесничества поможет нам уменьшить остатки низкокачественной древесины и при этом наладить выпуск востребованного за рубежом продукта с высокой добавленной стоимостью. Дополнительная валютная выручка, которая будет поступать в лесхоз, будет направлена на его дальнейшее развитие. Это также создание 10 рабочих мест. Желающих было много, набрали команду хороших специалистов", - рассказал Сергей Артемчик.

В цехе установлено оборудование, которое позволит выпускать 3 т топливных гранул в час. В целом производственная мощность линии составляет 22 тыс. т продукции в год. Планируется, что итоговая выручка после двенадцати месяцев работы будет насчитывать Br6 млн.

Реализовывать пеллеты будут как на экспорт, так и на внутреннем рынке. На данный момент среди желающих получать стародорожское биотопливо - ГП "Минрайтеплосеть", КУП "Слуцкое ЖКХ", КУП "Оршатеплосети".-0-