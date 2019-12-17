Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Беларуси может быть дан старт реализации сразу трех проектов по программе Европейского союза Twinning. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске состоялась официальная презентация второго проекта по программе Twinning для Беларуси. Он будет реализован Национальным кадастровым агентством Госкомимущества совместно с коллегами из Нидерландов и Испании. Интерес к подобному сотрудничеству с Евросоюзом проявляют и другие госорганы Беларуси, отметила Эвелина Шульц. В их числе Госпогранкомитет, МЧС, а также Национальный статистический комитет. Данные проекты, по словам представителя ЕС, находятся в стадии разработки. "2020 год будет достаточно плодотворным с точки зрения Twinning - сразу три проекта будут запущены", - сказала Эвелина Шульц.

Twinning - это форма сотрудничества между государственными администрациями стран Европейского союза и их коллегами в странах - кандидатах на членство в ЕС, а также в регионе соседства ЕС. Проекты Тwinning способствуют реформе государственного управления. Ключом к успеху являются рекомендации, которые даются на местах государственными служащими из стран Евросоюза, работающими рука об руку с национальными администрациями в странах-партнерах. Как правило, программы реализуются в довольно короткие сроки (1-3 года) и рассчитаны на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов.-0-