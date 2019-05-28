Стартап по расшифровке лабораторных показателей стал лучшим на конкурсе Invest Weekend

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем конкурса стартапов международной инвестиционной конференции Invest Weekend, которая прошла в Минске, стал сервис LabMap по расшифровке лабораторных показателей. Об этом БЕЛТА сообщили в центре поддержки предпринимательства "Стартап Технологии", который выступил организатором мероприятия.

В финале конкурса были представлены 17 стартапов. Приз зрительских симпатий выиграл проект Parkmycar - умная система бронирования мест на паркингах. Призеры приглашены в финал большого международного конкурса "Стартап года", который будет проводиться в декабре 2019 года.

На конференции был организован обмен опытом между экспертами по построению бизнеса, инвесторами, представителями бизнес-инкубаторов, акселераторов, венчурных фондов, корпораций и основателями лучших стартапов. Эксперты рассказали о новых тенденциях в индустрии, а также поделились инструментами построения технологического бизнеса в современных условиях.

Центр поддержки предпринимательства "Стартап Технологии" уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия, как "Стартап года", Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, "Битва стартапов". Компания занимается разработкой мобильных и веб-приложений.

Центр "Стартап Технологии" объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес. Мероприятия центра посетили более 40 тыс. человек.-0-