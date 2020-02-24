Стартовала Неделя белорусского предпринимательства

24 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. V Неделя белорусского предпринимательства проходит с 24 февраля по 1 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель высшего координационного совета СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" Владимир Карягин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Официально открывается V Неделя предпринимательства. Уникальность делового мероприятия в том, что это исключительно общественная инициатива, без зарубежных грантов. Это встреча бизнеса и власти, выступления предпринимателей в учебных заведениях", - сказал Владимир Карягин.

По его словам, только в Минске пройдет более 100 мероприятий. Во всех регионах страны будут проведены акции "Предприниматель о предпринимательстве" и "Демонстрируем свой бизнес".

Как отметил Владимир Карягин, каждая бизнес-ассоциация постаралась внести свой вклад. Так, будет проводиться форум по интеллектуальный собственности. ОДО "Центр развития сельского предпринимательства "Комарово" в Минске организует форум об опыте и развитии предпринимательства на селе. "К нам присоединятся партнеры из России и европейских стран. Из-за распространения коронавируса ряд китайских организаций перенесли свой приезд", - добавил он.

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок отметила, что развитие малого и среднего предпринимательства было и остается одним из основных приоритетов государственной политики. "Правительство проводит работу по совершенствованию бизнес-среды и повышению привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности. Это одно из стратегических направлений нашей работы", - подчеркнула она. Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2019 году уплатили в бюджет более Br9 млрд налогов и сборов (на 7% превышает показатель 2018-го).

Форум проводит Республиканская конфедерация предпринимательства при поддержке Министерства экономики, Департамента по предпринимательству Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства и региональных бизнес-ассоциаций.

В программе - семинары, конференции, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров, встречи представителей бизнеса и власти, заседания советов по развитию предпринимательства, а также панельные дискуссии и круглые столы, участники которых рассмотрят вопросы и приоритеты развития предпринимательской деятельности в Беларуси. Планируется, что во время Недели белорусского предпринимательства будут представлены итоги опроса Индекса делового оптимизма-2020.

Одним из важнейших мероприятий станет второй республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика". Он состоится 26 февраля в Национальной библиотеке.

Впервые неделя белорусского предпринимательства прошла в 2016 году.-0-