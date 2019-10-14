Статус страны с рыночной экономикой даст Беларуси торговые и имиджевые выгоды - Минэкономики

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус страны с рыночной экономикой даст Беларуси торговые и имиджевые выгоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики, комментируя постановление Совмина от 9 октября 2019 года №690.

Постановлением Совмина №690 Минэкономики поручено совершить госзакупку юридических услуг по сопровождению процесса перевода Беларуси в статус страны с рыночной экономикой. Эти услуги окажет американская компания Crowell&Moring.

В пресс-службе напомнили, что статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Ранее был успешно пересмотрен статус экономик России, Казахстана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии.

"В силу развития белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей возникла необходимость в пересмотре такого подхода, чтобы белорусские компании-экспортеры и американские инвесторы в нашей стране могли пользоваться недискриминационным режимом в торговле, - пояснили в Минэкономики. - Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто".

Помимо очевидных экономических выгод пересмотр статуса будет иметь серьезные имиджевые последствия для Беларуси в системе международной торговли и способствовать формированию сбалансированных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.

Решение данного вопроса возможно через процедуру пересмотра Министерством торговли США статуса экономики Беларуси. Она проводится с использованием услуг международных юридических компаний и длится ориентировочно до 1 года.

"На текущей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне планируется подписать договор между Министерством экономики Беларуси и компанией компания Crowell&Moring, которая имеет положительный опыт в юридическом сопровождении подобных процедур", - отметили в Минэкономики.-0-