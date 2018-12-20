Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10% - Нацбанк

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования к концу 2019 года при отсутствии внешних шоков составит 9-10%, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
Ставки по новым кредитам сложатся на уровне 10-11,25% годовых.
Что касается курса белорусского рубля в 2019 году, то Павел Каллаур подчеркнул, что он будет справедливым.
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