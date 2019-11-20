Ставка рефинансирования снижается до 9%

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых, сообщает БЕЛТА.

В третьем квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.

"Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики", - отметили в Нацбанке.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. Как пояснили в Нацбанке, в последующем эти ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину.-0-