Ставка рефинансирования сохранена на уровне 7,75%

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября", - сообщили в управлении информации и общественных связей.

Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.

Как сообщалось, с 1 июля 2020 года ставка рефинансирования была снижена с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7% до 6,75% годовых. 12 августа и 14 октября Нацбанк принимал решения о сохранении ставок на этом уровне.-0-