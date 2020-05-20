Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 8%

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования с 20 мая снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7,75% до 7% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Как пояснял председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, решение основывается на обновленном прогнозе развития экономики и денежно-кредитной сферы до конца 2020-го и на 2021 год. В нем учтено существенное изменение ситуации в мире и Беларуси, которое произошло в последнее время.

Согласно этим оценкам, текущее ускорение инфляции является временным, уже в ближайшие месяцы усилится дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса, в результате чего рост цен замедлится до уровня, наблюдавшегося в конце прошлого года. По итогам 2020-го инфляция прогнозируется в диапазоне 5-6%.

"В складывающихся экономических условиях снижение ставки рефинансирования до 8% годовых позволит сохранить приемлемый уровень ценовой стабильности, а также будет содействовать поддержанию финансовой стабильности. В свою очередь, уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заемных средств для национального бизнеса и домохозяйств будут способствовать поддержанию потребительской и инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер", - отмечал Павел Каллаур.-0-