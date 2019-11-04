4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

"В 2020 году предусматривается индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам, на прогнозную инфляцию - 5%", - отмечается в документе.

Планируется также увеличение ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС (на крепкие алкогольные напитки - на 6%; на табачные изделия - на 15% на все ценовые группы).

Доходная база бюджета на 2020 год будет рассчитана в условиях нарастания негативного влияния налогового маневра, реализуемого Российской Федерацией, а также под влиянием других факторов, в том числе внешних. Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2020 год учитывают потери по сравнению с текущим годом доходов от реализации налогового маневра, отмены ограничения по принятию к вычету "входного" НДС в части импорта потребительских товаров, снижения с 2,5 до 2 раз предельного размера повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов, снижения кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зоны.

Общие потери бюджета по сравнению с 2019 годом в результате влияния комплекса факторов оцениваются в сумме Br1,9 млрд. Частично (в объеме примерно Br340 млн) выпадающие доходы будут компенсированы за счет уже реализованных в текущем году мер бюджетной консолидации.

Базовый сценарий прогнозных параметров предусматривает сохранение текущей экономической политики, поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости в стране, рост заработной платы, основанный на росте производительности труда. Базовый сценарий предполагает в 2020 году рост ВВП на уровне 101,9% (в 2021 году - 101,4%, в 2022 году - 102,1%), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару - 2,2447,11, среднегодовую цену на нефть марки Urals - $60 за баррель. Ожидается, что объем импорта нефти из Российской Федерации для переработки сохранится на уровне 18 млн т. Инфляция в 2020 году не должна превысить 5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9,5%.

"Формирование проекта бюджета на 2020 год на основе базового сценария экономического развития позволит гарантированно исполнить обязательства по погашению государственного долга, своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование принятых бюджетных обязательств", - отметили в Минфине.-0-