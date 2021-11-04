4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставропольский край заинтересован в развитии биржевой торговли сельхозпродукцией с Беларусью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Перспективы организации биржевой торговли продукцией агропромышленного комплекса между Беларусью и Ставропольским краем планируется обсудить во время первого белорусско-российского биржевого семинара "Рынок производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь и Российской Федерации", который пройдет 9-10 ноября на базе БУТБ. С этой целью Центр поддержки экспорта Ставропольского края при содействии Торгового представительства РФ в Беларуси организует визит делегации деловых кругов данного региона России в Минск.

Как отметила начальник центра Алина Эюпова, Беларусь входит в число основных торговых партнеров Ставропольского края, а использование биржевой площадки будет способствовать росту взаимного товарооборота и диверсификации его структуры. По ее словам, центр представляет интересы малого и среднего бизнеса, поэтому одна из первостепенных задач - помочь небольшим частным предприятиям выйти со своей продукцией на внешние рынки. Примерно тем же самым занимается и белорусская биржа, обеспечивая прямой контакт между производителями и потребителями товаров из Беларуси и других стран. "Тут наши интересы полностью совпадают. В связи с этим надеемся, что биржевая площадка станет для ставропольских компаний "одним окном", через которое они получат доступ не только на белорусский рынок, но и смогут успешно торговать со странами Европы, Азии и Ближнего Востока, где достаточно сложно вести бизнес, не имея собственной товаропроводящей сети. В Ставропольском крае хорошо развита масложировая промышленность, а также производство мясо-молочной продукции и зерна. Уверена, что все эти товары будут пользоваться спросом на биржевых торгах", - считает Алина Эюпова.

Помимо предпринимателей из Ставропольского края, заявки на участие в белорусско-российском биржевом семинаре подали представители бизнеса из Брянской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Смоленской областей России, а также из Мордовии. Кроме того, программой мероприятия предусмотрено посещение международной выставки "Продэкспо-2021" и производственно-логистического комплекса "Белагротерминал".-0-