Стимулирующий режим налогообложения по всем видам облигаций будет действовать на бессрочной основе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стимулирующий режим налогообложения по всем видам облигаций закреплен в обновленном Налоговом кодексе на бессрочной основе. С таким предложением выступило Министерство финансов, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" , сообщает БЕЛТА.

"Стимулирующий режим налогообложения действует до 31 декабря 2018 года. Министерство финансов выступило с предложением закрепить такой режим в Налоговом кодексе РБ на бессрочной основе по всем видам облигаций", - сказал министр. Как уточнили в Минфине, эта норма вошла в обновленный документ.

Максим Ермолович рассказал, что интенсивное развитие сегмента стало возможным после введения в 2008 году освобождения от налогообложения доходов от операций с облигациями субъектов хозяйствования. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что такие ценные бумаги активно используются для привлечения инвестиций в экономику. Общее количество эмитентов облигаций составляет около 260 субъектов. По состоянию на 1 июля 2018 года совокупный объем их выпуска у банков, предприятия и местной власти составил Br17 млрд. Общая сумма сделок со всеми видами облигаций (включая государственные и облигации Нацбанка) в первом полугодии составила Br13,2 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7%.

"Для дальнейшего развития облигационного сегмента Минфином уже инициированы дополнительные меры", - продолжил министр. В частности, предложено установить порядок выпуска и обращения нового вида облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Они будут эмитироваться по упрощенной процедуре и регистрироваться Центральным депозитарием ценных бумаг. Это создаст условия для привлечения ресурсов через фондовые инструменты растущими и потенциально успешными компаниями, а также расширит доходную базу центрального депозитария.

Также появится еще один вид облигаций - с раздельным обращением номинала и купонов. Желающие смогут покупать и продавать отдельно от номинала купоны по облигациям, увеличивая спрос на финансовые инструменты в целом. Реализация данного предложения направлена на стимулирование эмитентов к выпуску долгосрочных ценных бумаг, добавил он.

Кроме того, усилия Минфина направлены на формирование и активизацию рынка государственных рублевых облигаций. "Отсутствие такого сегмента является сдерживающим фактором в отношении повышения доверия инвесторов к национальной денежной единице, лишает их безрискового инструмента сохранения рублевых сбережений, а также ориентиров для формирования процентных ставок", - убежден Максим Ермолович. В связи с этим Министерство финансов планирует начать эмиссию на регулярной основе эталонных выпусков гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, с рыночными характеристиками и размещением через БВФБ.-0-