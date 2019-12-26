Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:14 Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице Афиша
16:13 Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов Регионы
16:09 Реформа в строительстве - какие нормы будут действовать в Беларуси Общество
16:05 Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность Регионы
15:58 СООО "Белвест" планирует внедрить роботизированные комплексы раскроя кож в I квартале 2020 года Экономика
15:45 Ждем новых знакомств и яркого праздника - витебские студенты о Венском бале Культура
15:27 Мининформ предлагает создать в Беларуси ассоциацию руководителей региональной печати Общество
15:26 В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации Общество
15:26 Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн Регионы
15:01 Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать телефон всю ночь Технологии
14:58 Кольцо огня в небе: как наблюдали последнее в 2019 году солнечное затмение Калейдоскоп
14:56 Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO Экономика
14:55 Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске Регионы
14:54 Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор Экономика
14:54 На одного безработного в Гомельской области приходится семь вакансий Регионы
14:45 Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием Президент
14:40 Белорусский рубль на торгах 26 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
14:38 Белорусские гандболисты отправились на турнир в Польшу Спорт
14:37 Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ Общество
14:35 Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области Культура
14:28 Наглый слон присоединился к пикнику и напугал людей - видео Калейдоскоп
14:23 Лучших юных футболистов Беларуси чествовали в Минске Спорт
14:21 Движение пассажирского транспорта Минска изменится с 28 декабря по 4 января Регионы
14:12 Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции в начале 2020 года посетит Беларусь Экономика
14:08 В Минске россиянина подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними Происшествия
13:57 ГАИ видит в электросамокатах хороший потенциал для уменьшения автотрафика Общество
13:45 Канадский защитник Мэтью Майоне покинул минское "Динамо" в связи с завершением пробного контракта Спорт
13:35 Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ Спорт
13:33 Житель Минского района незаконно продавал красную икру через соцсеть Происшествия
13:27 Пожар в ОАО "Мостовдрев": в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
26 декабря 2019, 14:54

Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор

Юрий Суманеев. Фото из архива
Юрий Суманеев. Фото из архива

26 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Доля государства размером 55% уставного фонда СООО "Белвест" оценена в сумму, превышающую в эквиваленте $10 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Юрий Суманеев, комментируя ход работы по созданию обувного холдинга "Белвест".

Необходимость проведения оценки обусловлена выполнением норм указа №278, который предусматривает отчуждение находящейся в республиканской собственности доли концерна "Беллегпром" в уставном фонде "Белвеста". Покупателем актива определено ООО "Группа Белвест" для создания одноименного обувного холдинга. Независимая оценка производилась государственной оценочной организацией с применением нескольких рыночных методов для того, чтобы не возникало сомнений в ее достоверности, пояснил гендиректор.

"Для нас это значительная финансовая нагрузка, при этом речь идет о стоимости, по сути, непосредственно обувного производства на нашей основной производственной площадке в Витебске", - отметил Юрий Суманеев, добавив, что размер оценки примерно в десять раз превышает сумму, за которую российский участник общества выкупил в конце 2002 года долю в размере 45%, оставшуюся после выхода из СООО немецкого учредителя "Белвеста".

Как сообщалось, договор купли-продажи госдоли подписан 25 октября. Указ предусматривает оплату в рассрочку в течение 5 лет после заключения договора ежегодно равными долями с индексацией платежей в порядке, установленном законодательством.

Холдинг "Белвест" зарегистрирован министерством экономики. В него вошли, как и определено указом, 30 организаций во главе с управляющей компанией - ООО "Группа Белвест". При этом статус совместного белорусско-российского предприятия сохраняется, так как его участниками являются белорусское ООО "Группа Белвест" и российская компания "Инвестпром".

На данном этапе собственники намерены сохранить статус-кво, так как не видят целесообразности каких-либо изменений, сосредоточив усилия на инвестировании конкретных предприятий и развитии холдинга в целом, уточнил Юрий Суманеев. Тем более что право "Группы Белвест" на распоряжение приобретенной госдолей ограничено до исполнения обязательств, предусмотренных указом №278. Это сохранение профиля деятельности по производству обуви и наращивание его ежегодного объема до уровня не менее 3 млн пар, инвестирование за период до 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей, а также сохранение до 1 января 2021 года среднесписочной численности работников на уровне не ниже, чем в январе текущего года.

Вместе с тем для упорядочения и упрощения управления холдингом предполагается произвести ряд организационных корректировок. Так, теряет актуальность существующая ныне торговая сеть "Белвеста" в виде 26 организаций, которые занимаются продажами в России. Их предстоит реорганизовать в одно юридическое лицо, пояснил Юрий Суманеев. Аналогичные трансформации предстоит произвести в отношении удаленных производственных подразделений, работающих в малых населенных пунктах Витебской области.

Участниками холдинга "Белвест" являются управляющая компания холдинга - ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", 27 торговых организаций, а также ООО "ЛАЦИТ" - это научно-технический центр, специально созданный несколько лет назад для разработки программного обеспечения и автоматизации основных производственных процессов. Перечень не закрытый. Без внесения изменений в указ можно будет включать в холдинг и другие юридические лица в качестве его дочерних компаний.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Новости рубрики Экономика
Юрий Суманеев. Фото из архива СООО "Белвест" планирует внедрить роботизированные комплексы раскроя кож в I квартале 2020 года
Фото из архива Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 26 декабря ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции в начале 2020 года посетит Беларусь
Фото из архива У Казахстана есть договоренности с "Транснефтью" о поставках нефти в Беларусь - посол
Алексей Богданов. Фото из архива Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"
Топ-новости
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице
В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту
Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Крутой: общение с детьми всегда приносит положительные эмоции
Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк
ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.