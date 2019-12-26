Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор

26 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Доля государства размером 55% уставного фонда СООО "Белвест" оценена в сумму, превышающую в эквиваленте $10 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Юрий Суманеев, комментируя ход работы по созданию обувного холдинга "Белвест".

Необходимость проведения оценки обусловлена выполнением норм указа №278, который предусматривает отчуждение находящейся в республиканской собственности доли концерна "Беллегпром" в уставном фонде "Белвеста". Покупателем актива определено ООО "Группа Белвест" для создания одноименного обувного холдинга. Независимая оценка производилась государственной оценочной организацией с применением нескольких рыночных методов для того, чтобы не возникало сомнений в ее достоверности, пояснил гендиректор.

"Для нас это значительная финансовая нагрузка, при этом речь идет о стоимости, по сути, непосредственно обувного производства на нашей основной производственной площадке в Витебске", - отметил Юрий Суманеев, добавив, что размер оценки примерно в десять раз превышает сумму, за которую российский участник общества выкупил в конце 2002 года долю в размере 45%, оставшуюся после выхода из СООО немецкого учредителя "Белвеста".

Как сообщалось, договор купли-продажи госдоли подписан 25 октября. Указ предусматривает оплату в рассрочку в течение 5 лет после заключения договора ежегодно равными долями с индексацией платежей в порядке, установленном законодательством.

Холдинг "Белвест" зарегистрирован министерством экономики. В него вошли, как и определено указом, 30 организаций во главе с управляющей компанией - ООО "Группа Белвест". При этом статус совместного белорусско-российского предприятия сохраняется, так как его участниками являются белорусское ООО "Группа Белвест" и российская компания "Инвестпром".

На данном этапе собственники намерены сохранить статус-кво, так как не видят целесообразности каких-либо изменений, сосредоточив усилия на инвестировании конкретных предприятий и развитии холдинга в целом, уточнил Юрий Суманеев. Тем более что право "Группы Белвест" на распоряжение приобретенной госдолей ограничено до исполнения обязательств, предусмотренных указом №278. Это сохранение профиля деятельности по производству обуви и наращивание его ежегодного объема до уровня не менее 3 млн пар, инвестирование за период до 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей, а также сохранение до 1 января 2021 года среднесписочной численности работников на уровне не ниже, чем в январе текущего года.

Вместе с тем для упорядочения и упрощения управления холдингом предполагается произвести ряд организационных корректировок. Так, теряет актуальность существующая ныне торговая сеть "Белвеста" в виде 26 организаций, которые занимаются продажами в России. Их предстоит реорганизовать в одно юридическое лицо, пояснил Юрий Суманеев. Аналогичные трансформации предстоит произвести в отношении удаленных производственных подразделений, работающих в малых населенных пунктах Витебской области.

Участниками холдинга "Белвест" являются управляющая компания холдинга - ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", 27 торговых организаций, а также ООО "ЛАЦИТ" - это научно-технический центр, специально созданный несколько лет назад для разработки программного обеспечения и автоматизации основных производственных процессов. Перечень не закрытый. Без внесения изменений в указ можно будет включать в холдинг и другие юридические лица в качестве его дочерних компаний.-0-