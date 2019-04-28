Стоимость нового предприятия "Мотовелозавод" составит $20-30 млн - Ладутько

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость нового предприятия "Мотовелозавод" составит $20-30 млн. Такие данные в эфире телеканала СТВ привел директор ООО "Мотовелозавод" Николай Ладутько, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в нашей стране должно появиться предприятие в новых производственных корпусах. "То, где мы находимся - это площадка банкротящегося ОАО "Мотовело". Это никак не площадка ООО "Мотовелозавод". Она уже по своим функциональным характеристикам ни в коей мере не отвечает тем современным требованиям, которые есть и которые будут завтра. И потом, конечно, в том виде, в каком она есть, - за нее держаться будет неправильно, экономически невыгодно ни сегодня, ни на перспективу.Она может быть по-разному использована после завершения процедуры банкротства", - рассказал директор.

Отвечая на вопрос о возможном открытии ООО "Мотовелозавод" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", где там уже зарезервировано место, он отметил, что так и должно быть. "И когда мы сегодня говорим о перспективных технологиях, хотим сказать, что отдаем себе отчет, что просто средовым дорожным велосипедам ехать в "Великий камень" - это будет, скажем, неправильно. Для того, чтобы появился партнер, надо все же сделать инвестицию и создать предприятие. Цена вопроса - от $20 до $30 млн, - проинформировал Николай Ладутько .

Руководитель завода напомнил, что из-за финансового кризиса ОАО "Мотовело" вынуждено было уйти в банкротство. Чтобы эту ситуацию разрешить, создано новое предприятие, учредителем которого выступили структуры Мингорисполкома. Сформирована линейка новой велосипедной продукции, которая насчитывает более 80 моделей. На данный момент "Аист" конкурирует со 169 моделями велосипедов, реализующихся в Беларуси. На его долю приходится порядка 35% от общего объема продаж велосипедов на территории нашей страны.-0-