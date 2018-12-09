Стоящие перед ЕАЭС задачи до сих пор не выполнены — Кебич

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоящие перед Евразийским экономическим союзом задачи до сих пор не выполнены. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич в эфире телеканала
"Считаю, что задачи, которые стоят перед ЕАЭС, до сих пор не выполнены. Мы никак не можем прийти к единому мнению о том, что мы должны быть в одинаковых экономических условиях", - отметил Вячеслав Кебич.
По его словам, из-за этого каждый раз в конце года Беларуси приходится согласовывать цены на газ и нефть, квоты поставок "Этого не должно быть", - полагает он.
По сравнению с СНГ Вячеслав Кебич считает ЕАЭС более прогрессивной формой сотрудничества, потому что в его основе лежит прежде всего экономика.-0-
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